"مياه القليوبية" تنظم قافلة مائية بالقناطر الخيرية لرفع العينات

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قافلة مائية تنفيذاً لتوجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة القناطر الخيرية والإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أن القافلة تهدف إلي تحقيق التواصل مع المواطنين والاستماع إلى الشكاوى والاستفسارات، حيث تم رفع عينات من مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة القناطر الخيرية "التقسيم السياحي - منطقة خلف أولاد رجب - الجامع الجديد - الكنيسة - عزبة مسلم - عزبة أحمد فوزي - عزبة الخيمي - تقسيم عبد الشهيد - تقسيم غنيم"، للتأكد من جودة وسلامة المياه بتلك المناطق، جاء ذلك بحضور هشام حجازي نائب الوحدة المحلية لمجلس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور أحمد خالد مندوب الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، وعدداً من المهندسين والفنيين بفرع القناطر.

وأشارت الشركة في بيانها، إلي أن جودة مياه الشرب تعد أهم الاولويات لدي الشركة، حيث يتم أعمال غسيل وتطهير لشبكات مياه الشرب بصفة دورية وفق جدول محدد لضمان المحافظة علي جودة المياه وفق المعايير والمواصفات القياسية تحت إشراف الجهات الرقابية متمثلة في وزارة الصحة ووزارة البيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد مجاهد، أن الشركة تسعي جاهدة إلي تحسين أداء محطات مياه الشرب ورفع كفاءتها بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بها، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب لضمان تقديم مياه شرب نظيفة وآمنة.

كما شملت القافلة استطلاعات واستقصاءات لرأي المواطنين حول خدمة مياه الشرب والتعريف بطرق التواصل مع شركة مياه الشرب والإبلاغ والأعطال والشكاوي عبر الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 لتلقي كافة بلاغات مياه الشرب والصرف الصحي.



جانب من القافلة المائية بالقناطر الخيرية



خلال رفع عينات المياه من المنازل



خلال سحب العينات