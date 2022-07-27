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مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 81 رحلة تقل 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:53 ص
مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 81 رحلة تقل 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة مطار الغردقة الدولي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، ومطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، 81 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة 70 رحلة طيران دولية أغلبها  أوروبية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة.
 
وأكد مصدر بمطار الغردقة الدولي، أن أغلب الرحلات القادمة اليوم لمطار الغردقة من المطارات الأوروبية، خاصة بعد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في تلك الدول، حيث تعد الرحلات الألمانية الأكثر وصولا لمطار الغردقة اليوم.
 
كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران ضمن 113 رحلة طيران أسبوعية تصل إلى المطار بداية من السبت الماضي، حتى الجمعة المقبل، وذلك مع تسهيل الإجراءات لوصول السياح للفنادق المختلفة في أسرع وقت ممكن للاستمتاع بإجازاتهم.
 
وكشفت جداول رحلات الطيران المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى، 113 رحلة طيران دولية، تصل من 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.
 
كما كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 113 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و5 رحلات آخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و17 من المطارات الإيطالية.
 
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و35 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من 4 سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.
 

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