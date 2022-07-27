مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة /الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل"، على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي قرب مقابر الجيزة تجاه محافظة الفيوم، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع عيد.ش 20 سنة، وإصابة كل من جمعة.أ. 62 سنة، بجروح متفرقة واشتباه ارتجاج في المخ، ونجله عيد، 30 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى نفس المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.