مصرع شخصين وإصابة 8 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 اخرين، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال لأقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة بإشراف الدكتور أحمد صادق وتبين أن الجثتين لشخصين وهم محمد رشاد زياد جهينى 25 سنة، حسام أحمد محمد 19 ومقيمان بمركز مطاي بمحافظة المنيا وتم إيداعهم مشرحة مستشفي بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم محمد أحمد حسن 33 سنة، ومحمد هانى محمد 20 سنة، وأحمد هانى محمد 18 سنة، وطه محمود أحمد 18سنة، ونسيم سكر شفيق 24 سنة، مصابين بجروح وسحجات بالجسم، وعلى جاد على 42 مصاباً باشتباه خلع بالكتف جروح وسحجات بالجسم، وفراج عبد اللاه سنة،54 مصاباً باشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات بالجسم، ومصاب مجهول الهوية فاقد الوعى وجميعهم مقيمون بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفي بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.