محافظ دمياط ورئيس القابضة للمياه يتابعان مشروعات حياة كريمة

دمياط معتز الشربينى

اجتمعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بديوان عام الشركة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري والجاري تنفيذها ضمن قري مركز كفر سعد بالمحافظة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات، واستعرض الموقف التنفيذى ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وقد حضر الاجتماع كلا من الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، وكذلك ممثلين عن المقاول التنفيذي للمشروعات وممثلين عن الجهة الاستشارية، بالإضافة لعدد من القيادات بالمحافظة وشركة مياه دمياط.

وأكدت الدكتور منال عوض، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف في المقام الأول إلي التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا ويجب أن نضمن تقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن بالمستوي اللائق.

وقال مهندس ممدوح رسلان إن الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، هدف يجب أمامه تذليل أي عقبات ويستلزم ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف.

ومن جانبه، أوضح عميد خالد جمال الدين أنه يتم متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر مؤكد على المتابعة اليومية علي أرض الواقع للوقوف علي تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.