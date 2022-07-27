محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والصناعية

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الخدمية والصناعية الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات وعدد من الأجهزة التنفيذية.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال حتى الآن في مشروعات المنشآت الخدمية بمختلف الأحياء، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وشد محافظ بورسعيد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية ببورسعيد، لإقامة المشروعات الخدمية والصناعية الجديدة على أعلى مستوى.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت معدلات كبيرة من أعمال التنمية، والتي جرت بالتوازي في مختلف المجالات، وساهمت في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد، مشيرا إلى الطفرة التي شهدتها القطاعات الصحية والخدمية والسياحية والطرق والتحول الرقمي وغيرها، ما ساهم في جعل بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة.