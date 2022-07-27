محافظ الوادي الجديد: استثناء أبناء الشهداء من شروط القبول بمدارس التمريض

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن استثناء أبناء شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض من جميع شروط القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2022 /2023 ماعدا الكشف الطبي، وذلك بناءً على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تكريمًا لتضحياتهم في خدمة الوطن.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق لمدة أسبوع اعتباراً من الخميس 28 يوليو حتى الثلاثاء 2 أغسطس 2022، مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

فى سياق آخر، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال رصف وتوسعة الطرق بمركز باريس يرافقه اللواء هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس علاء عبد العال رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة والمهندس عادل مراد رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الإنجاز في أعمال رصف مدخل المدينة والطرق الداخلية بأطوال بلغت ٩ كم بنسب تنفيذ تخطت ٧٠٪، أعمال وكذلك أعمال توسعة ورصف طريق باريس / درب الأربعين بطول ٢٠ كم بنسبة تنفيذ بلغت ٢٠٪من الأعمال، موجهًا بسرعة إستكمال الأعمال المتبقية لتيسير حركة المواطنين و مستخدمي الطرق ودعم خطة التنمية بالمركز.