محافظ المنيا يناشد المواطنين بتلقى الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الشكر لوزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ووزارة السياحة والآثار، والكنيسة المصرية، لكل ما تم تقديمه من تسهيلات ومجهودات، خلال الفترة السابقة، والتي ساهمت في الافتتاح الكبير لمسار رحلة العائلة المقدسة، بدير جبل الطير، بمركز سمالوط، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ووضع المنيا على الخريطة السياحية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح وليد الأمام، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، معرباً عن خالص تعازيه وتعازي الجهاز التنفيذي بالمحافظة لأسرته، وداعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وهنأ المحافظ قيادات المحافظة الجدد، مشيداً بجهود وزارة التنمية المحلية، لتقييم أداء القيادات والعمل على ضخ دماء جديدة، تساهم في تحقيق مسار التنمية الشامل، ولتحقيق الأهداف المطلوبة وتعظيم الاستفادة لتحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيراً الى أن الحركة تضمنت تعيين اللواء ياسر عبد العزيز بوظيفة سكرتير عام للمحافظة، ومحمد معوض عقل سكرتير عام مساعد للمحافظة.

ونقل المحافظ، تحيات وشكر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لجميع القائمين على تنفيذ أعمال مبادرة تنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة" بالمحافظة، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل، لإنهاء كافة المشاريع التي شارفت على الانتهاء، مع إدخال الكهرباء والمياه لأي مشروع تم الانتهاء منه، وخاصة مشروعات التربية والتعليم، باعتبارها من أهم المشروعات القومية، وموجهاً جهاز التعمير بإعداد تقرير كامل يضم كافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بمشاريع المبادرة، وأكد على الاستمرار في المرور الميداني، إلى جانب عقد الاجتماع الأسبوعي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، لضمان الانتهاء من كافة المشاريع وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة عدم التهاون، والالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن جانبه استعرض الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة مستجدات الموقف الحالي لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بضرورة التوجه لمراكز اللقاح لأخذ الجرعة المعززة لمن هم فوق سن 12 عام بالبطاقة الشخصية، إلى جانب التوجه لأي مستشفى لعمل المسحات، ومؤكداً جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية.

كما وجه المحافظ، بتسهيل أعمال فريق عمل وزارة المالية، والمكلف بعملية نشر وتعميم نظام إدارة المرتبات، ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (البيرول).

كما استعرض المحافظ، تقرير مديرية القوي العاملة إدارة السلامة والصحة المهنية، بشأن نتيجة التفتيش على بعض المنشآت (بالقطاع الحكومي)، لتأمين تلك المنشآت من مخاطر بيئة العمل.

واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.