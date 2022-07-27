محافظ-المنيا-يكرم-السكرتير-العام-لانتهاء-فترة-عمله-ونقله-لمحافظة-كفر-الشيخ

المنيا - حسن عبد الغفار

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة المنيا، لانتهاء فترة عمله بالمحافظة، وتعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة.



جاء ذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز الذي تم تصعيده من سكرتيرا عاما مساعدا للمحافظه الي سكرتير عام للمحافظة.



ووجه المحافظ، الشكر للواء تامر سعيد، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة كفر الشيخ.



من جانبه أعرب اللواء تامر سعيد، عن اعتزازه وشكره بتكريم محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.