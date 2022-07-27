محافظ المنوفية يقرر زيادة أعداد المقبولين بمرحلة رياض الأطفال بمدارس اللغات

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية زيادة أعداد المقبولين بمرحلة رياض الأطفال Kg1) ) ممن تخطى أعمارهم الـ (5) سنوات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسى 2022/2023 ، وذلك من خلال فتح قاعات إضافية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب التعليمى، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعاً لمناقشة وضع أليات وحلول جذرية لزيادة أعداد المتقدمين بالمدارس التجريبية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بتجهيز قاعات إضافية والبالغ عددها (27) قاعة إضافية بواقع 10 قاعات بمركز شبين الكوم ، و3 بقويسنا ، و3 ببركة السبع ، و2 قاعة بمنوف ، وكذا 3 قاعات بتلا ، والباجور 3 قاعات و3 بأشمون ، وذلك لاستيعاب 1350 طالبا وطالبة ممن تخطوا الـ (5) سنوات بنسبة زيادة 35 % من المقرر استيعابه، كما وجه المحافظ بضرورة استمرار العمل على استيعاب كافة ممن تخطوا الـ (5) سنوات فى المراحل التالية للتنسيق ، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفالKg1 10 آلاف و781 طالبا .

كما كلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد خطة مستقبلية للتوسع فى إنشاء العديد من المدارس التجريبية بمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع كونهم أكثر المراكز التى بها كثافات طلابية كبيرة، فيما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة الأملاك لتوفير قطع أراضى لإنشاء مدارس جديدة بالمناطق التي تعانى من كثافات طلابية.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة الاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار، مشيراً إلي الاهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء، مؤكداً ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب .