محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعانى من السكر.. صور

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمدأبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الزراعة ودراسة شكوى مواطن بناحية الماى يتضررمن قيام جاره بزراعة الطريق المؤدى الى منزله مما يعوق توصيل الخدمات والمرافق إلى منزله والعرض عليه، كما كلف المحافظ إدارة أملاك الدولة بدراسة طلب مواطن بناحية غمرين مركز منوف يلتمس تخفيض رسوم التصالح علي قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة وذلك فى إطار اللوائح المنظمة لذلك .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم ومتطلباتهم ومحاولة حلها فى إطار اللوائح والقوانين.

كما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية منشأة عصام بشبين الكوم الى المستشار الهندسي للفحص وإبداء الرأى على ترميم جزء من منزله حفاظا على امن وسلامة أسرته ، ووافق المحافظ على طلب مواطنة أرملة بشبين الكوم تلتمس نقل نجليها التوأم الى مدرسة السيدة عائشة الابتدائية نظرا لقربها من منزلها مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية الصعبة.

ووجه المحافظ إداة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بدراسة شكوى مواطنة بحي غرب شبين الكوم تتضرر من قيام صاحب معرض أدوات صحية بجوار منزلها بفتح باب خلفي للمعرض بالمخالفة للقانون والقاء القاذورات وإحداث ضجيج ممايضر بها وأسرتها .

كما التقي محافظ المنوفية بمواطن بناحية طليا مركز أشمون يعاني من مرض السرطان و بتر في الذراع الأيسر ولديه أسرة مكونة من ثلاث أطفال، ووجه بإدراجه ضمن لقاء المساعدات الاثنين القادم لصرف مساعدة مالية وتلبية مطالبه ، وكذا مواطن من مركز السادات يعاني من مرض السكرى ومشاكل صحية بقدميه ويحتاج الى رعاية طبية وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية له وتكليف إدارة العلاقات العامة بالمحافظة باصطحابه الي المستشفى التعليمي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له .

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.