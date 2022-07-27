محافظ القليوبية يتابع الأعمال النهائية لرصف نفق وطريق الشموت

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها الأعمال النهائية من رصف وتطوير طريق الشموت، واطمأن على مستوى النظافة العامة والتجميل بمدينة بنها، حيث استهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال النهائية لرصف نفق وشارع الشموت ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطريق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيانها، أن الطريق يبلغ طوله 1 كيلومتر بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من رش مادة الـ MS ثم الطبقة الرابطة بطول 300 متر، وجاري الانتهاء من الطبقة الرابطة تمهيدا لرش مادة الـ RC ثم الطبقة السطحية والنهائية، بالإضافة لعمل جزيرة وسطى بطول 300 م عرض 1.5 متر وزراعة أعمدة إنارة للحفاظ علي سلامة المواطنين.

وشدد "المحافظ"، على ضرورة تلافي أي مشكلات في الرصف، من رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، ومراعاة الفواصل أثناء الرصف لعدم تسبب ميل في الطريق، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية.

وكلف محافظ القليوبية، مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة لعمل تطوير بمدخل نفق الشموت والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمرور، لإضافة مظهر جمالي لمدخل النفق، مع إزالة أعمدة الإنارة المتهالكة واستبدالها بأعمدة أخرى تتناسب مع التطوير.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بتفقد أعمال النظافة العامة والتجميل والإشغالات بقرية الرملة بمدينة بنها، والذي تم فيها من تجميل للأماكن التي كانت تتجمع فيها القمامة سابقا بمداخل ومخارج القرية وأمام مدرسة الرملة للتعليم الأساسي وتحويلها إلى حدائق مزروعة بالأشجار والورود للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك لإضافة مظهر حضاري للمدينة.

وأكد "المحافظ"، على رفع مخلفات الهدم المتواجدة على جانبي الطريق والمرور المستمر لضبط أي سيارة تلقي بالمخلفات في الطريق العام، وأثناء الجولة لاحظ المحافظ مخزن للأخشاب يفترش الأخشاب في الطريق العام وعلى الفور وجه بإزالة هذا الإشغالـ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات على الطريق العام، ورفع الإشغالات بكافة أنواعها.

جاءت الجولة بحضور بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة نهى أيوب مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية .

أعمال رصف طريق الشموت



تطوير مدخل قرية الرملة



تفقد تطوير العاصمة



جانب من الجولة



خلال الجولة