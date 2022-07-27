محافظ الغربية يناقش مقترح لائحة لتنظيم عمل التوكتوك فى شوارع الغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الدور الكبير والهام الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بصفتهم التشريعية والشريك الأساسي والمحوري مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية وفقاً لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً على حرصه الدائم على التواصل والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذل أقصى جهد والعمل لتحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة وهو ما يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية، ومناقشته القضايا التي تهم الشارع والتي من أبرزها قضية التوكتوك، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،اللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمختصين من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك لمناقشة تقنين أوضاع مركبة التوكتوك من خلال وضع لائحة تنظم عمله داخل القرى والمدن.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع النواب ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بنود اللائحة التي وضعتها المحافظة لتنظيم عمل التوكتوك داخل شوارع المحافظة، بما يحقق طموحات المواطنين ومصلحة كافة الأطراف، وذلك في إطار القانون ورؤية الدولة للتعامل مع هذا الملف الهام والحيوي والذي يتعلق بخدمة أصبحت موجودة فعليا على أرض الواقع وتمس الكثير من الأسر المصرية.

يذكر أن هذا الإجتماع جاء عقب مناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد يحيى في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بتاريخ 19 /7 /2022 ، حيث وافق المجلس على عقد اجتماعات دورية بحضور نواب الغربية والمختصين لوضع لائحة يتم مناقشتها في الإجتماع التالي للمجلس.