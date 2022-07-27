محافظ السويس يتفقد المشروعات التنموية بقرى القطاع الريفى

السويس - فريق المحافظات

أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، جولة تفقدية اليوم الأربعاء للمشروعات التنموية والتطوير التي تتم بقري القطاع الريفي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة،وتفقد محافظ السويس، أعمال تبطين ترعة السويس وتنفيذ كورنيش علي الضفتين.

وقال محافظ السويس، إن المرحلة الأولى من تطوير الترعة تم افتتاحها أثناء زيارة رئيس الوزراء في نوفمبر 2021 بطول 850 مترا، وأصبحت منظرا جماليا للمنطقة ومتنفسا جديدا لأهالي القطاع الريفي وساعدت كثيرا في الحفاظ علي المنسوب المثالي ونظافة الترعة.

وأشار المحافظ إلي أن أعمال التطوير مستمرة لتدبيش وتطوير الترعة تباعا للحفاظ علي الشريان المائي الحيوي .

كما تفقد محافظ السويس مشروعات التطوير والرصف بشارع مصرف الجوهري بطول كيلو متر تقريبا بقرية أبو عارف والذي اصبح شريانا مروريا حيويا يربط عدد كبير من قري حي الجناين.

وأشار المحافظ إلي أنه يجري الآن الإعداد والدراسة لإنشاء كوبري اعلي الترعة يربط شارع مصر الجوهري بطريق أم ملكة لتسهيل حركة المرور لأهالي الجناين في عدة مناطق في ظل هذه الطرق الجديدة التي يتم إنشاؤها.

وكلف اللواء عبد المجيد صقر ادارة المرور بتأمين الطريق وعمل الاشارات المرورية علي الطرق الجديدة التي يتم رصفها لتصبح محاور مرورية تحدث السيولة المرورية والامن والامان بهذه الشوارع والمناطق.

وأشار المحافظ إلي أن التطوير مستمر بعد قرار الموافقة علي التحويز العمراني أقرب القطاع الريفي والذي بدأ بتطوير قرية عامر وقرية أبو عارف، مناشد الأهالي الحفاظ علي أي أعمال تطوير فهي ملك لأبنائنا والأجيال القادمة.

رافق المحافظ في الجولة كل من عالية فريد رئيس حي الجناين واللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين ومارجريت شكري مدير عام الإسكان ومروة بدير مدير هندسة الري والقيادات التنفيذية والادارات الهندسية ومديري مديريات الخدمات .