محافظ أسوان يستمع لشكاوى ومطالب 30 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان – عبد الله صلاح

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل، حيث استمع لشكاوى ومطالب 30 مواطنا ومواطنة بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمحليات.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بالتعامل والتدخل السريع مع مشاكل وهموم المواطن وبذل أقصى الجهود لتلبية مطالبه ، مؤكداً على أن عقد اللقاءات الجماهيرية يتوازى مع التفاعل الفورى للمحافظ مع مطالب وشكاوى المواطنين الذين يلتقى بهم أثناء جولاته الميدانية المتتالية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وأيضاً التى ترسل على الواتس آب الشخصى الخاص به أو على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأثناء اللقاء الجماهيرى كلف أشرف عطية وكيل وزارة الصحة بسرعة التعامل مع العديد من الحالات الإنسانية من خلال إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتوفير العلاج المجانى والمستلزمات الطبية لحالات أخرى منها عرض حالة أحد الأطفال على اللجنة الطبية المتخصصة لإدراجه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج الأطفال من مرضى الضمور العضلى فى إطار الإهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، بجانب توفير كرسى متحرك " CB " ، وأيضاً العلاج الطبيعى بمستشفى الصداقة التخصصى ، بالإضافة إلى توفير تروسيكل المخصص للمعاقين لإحدى الحالات المصابة بقطع فى النخاع الشوكى بواسطة بنك ناصر الإجتماعى ، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ووجه المحافظ، مسئولي مبادرة " الناس لبعضهم " بتوفير أجهزة كهربائية ومعمرة لعدد من الحالات ، علاوة على أثاثات منزلية ، وكذا كراتين غذائية ولحوم أضاحى ، فضلاً عن صرف إعانات مالية عاجلة أو من خلال مديرية التضامن الإجتماعى ضمن جهود مؤسسة التكافل الإجتماعى لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر ، مع الإسراع فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء إجراءات تصحيح البيانات لإعادة صرف المعاش مرة أخرى لحالة أحد المسنين.

وعقب عرض أحد المواطنين شكوى متعلقة بتحرير محضر ضده لتنفيذ هدم بدون رخصة ، على الرغم من صدور رخصة الهدم لمنزل ورثة فقد أحال محافظ أسوان الواقعة للتحقيق ومحاسبة الموظف المختص في حالة ثبوت ذلك ، مكلفاً بتوفير وحدات سكنية لحالات إنسانية أخرى لعدم وجود مأوى لهم بحى السلام ، وأيضاً وحدة سكنية بالإيواء العاجل لإحدى الأسر بمنطقة الحكروب التى تعرض منزلها لانهيار كلى أمس لتحقيق الإستقرار المعيشى لها ، وخاصة أن المنزل صادر له قرار إزالة من قبل.