اليوم السابع
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ليتوانيا تمنع بطريرك الكنيسة الروسية من دخول أراضيها

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:33 م
ليتوانيا تمنع بطريرك الكنيسة الروسية من دخول أراضيها
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ممنوع من دخول أراضيها لأنه دعم العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، أدرجت السلطات الليتوانية باقتراح من وزارة الخارجية رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في 23 يونيو.

بدورها أصدرت وزارة الداخلية الليتوانية بيانا يوم الأربعاء الماضي، اعتبرت فيه أن "البطريرك ينكر عمدا وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، ويدعم ما تقوم به روسيا .. ما يعد سببا كافيا لاتخاذ إجراء ضده".

 

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