عمرك شفت حلاق فى كشك.. أقدم حلاق بالإسكندرية يعمل فى كشك خشبى منذ 25 سنة.. فيديو وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

داخل أحد الأزقة فى منطقة بحرى بالإسكندرية تجد كشك خشبى صغير لا يتعدى الـ 3 أمتار يستقبل فيه الحج محمد الرشيدى، أقدم حلاق بالإسكندرية المواطنين لحلاقة الشعر والذقن يوميا، يأتى إليه عدد كبير من المواطنين ليس من أهالى بحرى فقط ولكن من كل المناطق بالإسكندرية .

التقى "اليوم السابع" الحج محمد الرشيدى الذى يبلغ من العمر 75 عاما عاش عمره كله فى مهنة الحلاقة واشترى كشك صغير من صاحبه الذى كان يعمل أيضا حلاق حيث تخصص هذا الكشك فى مهمة الحلاقة منذ أكثر من 50 عام.

ويقول إنه اشتراه منه منذ 25 سنة وظل يعمل فى هذه المهنة واستكمل المسيرة حتى الآن، وعلى الرغم من ضيق المكان إلا أنه يستقبل أعداد كبيرة من الرجال يوميا خاصة كبار السن المعتادين على الحلاقة التقليدية بالأدوات البدائية.

وأضاف أنه لازال يستخدم المقص والمشط فى الحلاقة حتى الآن والموس التقليدى فهو أساس المهنة حسب وصفه، والحلاق المتميز هو الذى يتميز فى استخدام الأدوات البدائية وليس الماكينات الحديثة.

وأشار إلى أن كرسى الحلاق عمره حوالى 100 عام ورثه صاحب الكشك الأصلى من حلاق أيضا فهو جلس عليه عدد كبير من المواطنين منذ زمن طويل فهو يعتبر قطعه اثرية نادرة .



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حلاق فى كشك (3)



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