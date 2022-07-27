ضبط 1558 قضية تموينية فى حملات رقابية موسعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1558) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب بإجمالى مضبوطات (3 طن دقيق أبيض – 1340عبوة سجائر)، و(453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (104٫980 طن " دقيق – مكرونة – سكر – ملح- أعلاف – أسمدة - منظفات " – 1320 لتر زيت زيتون – 1 طن أسمنت – 322 سجائر) ، وكذا (705) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 179 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 181 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 114 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 67 قضية توقف عن الإنتاج – 145 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (10٫350 طن دقيق بلدى مدعم– 12505 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5٫440 طن "سكر تموينى" – 500 لتر مواد بترولية).

وبلغ إجمالى المضبوطات (124٫770 طن – 1662 عبوة سجائر - 500 لتر مواد بترولية – 12505 رغيف بلدى مدعم- 1320 لتر زيت زيتون).. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (5٫04 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (13٫8 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (3 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (14٫08 طن عسل نحل – 1320 لتر زيت زيتون) معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (50 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية، وضبط (15 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (4,62 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والقوام"إذابة تامة" ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (3,75 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والقوام"إذابة تامة" ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (13,5 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن "سكر حر – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (54) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (41136) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع.. منهم قضية حجب بإجمالى مضبوطات (1340) عبوة سجائر ..وأبرزها ضبط (5900 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ..بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (19) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (60٫950) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (180 قطعة "16 قطع صوتية – 72 قطعة ضوئية – 92 ملصق").