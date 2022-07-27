ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بدمياط الجديدة

دمياط - معتز الشربينى

شنت الرقابة التموينية بدمياط بالتنسيق مع أطباء الطب البيطري ومفتشي الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة حملة موسعة على الأسواق.



أسفرت الحملة عن ضبط كمية 125 كيلو جرام قطع دواجن متبلة بأحد المطاعم بمدينة دمياط الجديدة لا تصلح للاستهلاك الآدمى وبدون بيانات و تنبعث منها روائح كريهة تدل على عدم صلاحيتها وتم التحفظ عليها والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر رقم 5656 جنح دمياط الجديدة.



وفى حملة فرعية أخرى بنطاق مركز كفر سعد تم ضبط عدد 88 محضر تموينى متنوع على كافة الأنشطة بالاسواق منها 7 مخبز بلدى مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن، 2 مخبز طباقى بدون ترخيص



وتم ضبط 2 موزع غاز بدون كارنيه وغير معتمد من التموين وبدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانة الغاز 3 محضر اخفاء وعدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل، و4 محضر أكياس سوداء وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات تمثل خطورة على صحة المواطنين .



كما تم ضبط 19 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، عدد 51 محضر محلات عامه لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل .



وجارى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت بالأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والسلع مجهولة المصدر وتنفيذا لتوجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات منال عوض محافظ دمياط.



جانب من الضبطيات (1)



جانب من الضبطيات (2)



