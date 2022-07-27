اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:27 ص
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شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:00 ص
شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب حول ملف حقوق الإنسان السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب
كتب محمود راغب

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تستضيف جامعة عين شمس، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فى حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 
يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 
واللقاء يأتى فى إطار الموسم الثقافي للجامعة الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و الندوة من تنسيق د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب .
 
ويشارك فى تنظيم الندوة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وتتناول الندوة العديد من المحاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية و محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن و محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

جامعه عين شمس

عين شمس

الموسم الثقافى

مشيره خطاب

حقوق الإنسان



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