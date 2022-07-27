شئون البيئة بالشرقية: ضبط 43 طن مواد غذائية فاسدة و694 مخالفة وغلق 158 منشأة

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على (393) منشأة غذائية وصناعية وصحية في الفترة من بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يونيو الماضى لمتابعة تطبيق كافة الإشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.

شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات وإستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، و إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني ، موكداً على إتلاف أي مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي يتم رصدها خلال الحملات بشكل فوري.

كما كلف محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية ، و كذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (393) منشأة غذائية وصناعية وصحية ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك - عطارة – بقاله – مقله - كافيهات - ورش تغيير زيت سيارات ) بمراكز (ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق ومنيا القمح وحى أول وحى ثان ومدينة الصالحية وفاقوس ) لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن ضبط 43 طن مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى متمثلة في (مخللات –منتجات البان –علب حلوى – شعرية سريعة التحضير – مصنعات لحوم – ملح - خل ) كما تم تحرير (694) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ) ، وأيضاً إصدار قرارات غلق إداري لعدد (158) منشأة بمعرفة لجان إدارة شؤون البيئة ومجالس المدن وذلك لعدم إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية و عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة.

كما قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 33 موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (منيا القمح –أبوحماد -ههيا - ديرب نجم – فاقوس – الحسينية - منشأة أبو عمر) و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 9 محطات شبكات محمول حيث تم إستخراج التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) ومنها : أن ينشأ البرج علي سطح خرساني ، و يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر، عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفي متكامل.

ومن جانبه أشار مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (870) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد(821) مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، ورفضت اللجنة (20) مشروعات لعدم توفر الإشتراطات البيئية والصحية و إستيفاء (29) مشروع لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

هذا وقد قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (16) منشأة صحية بمركز أولاد صقر وأسفر التفتيش عن تحرير عدد (6) جنح بيئية لهذه المنشآت كما تم غلق غرفة تعقيم بأحد مراكز النساء والتوليد.

كما قام مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (37) منشآه (8 مطاعم -25 سوبر ماركت -4 ثلاجة حفظ مواد غذائية) و إجراء القياسات البيئية لعدد (11) منشأة صناعية و(4) مستشفيات للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآءات على البيئة.