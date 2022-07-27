زى النهارده.. الجنايات تحيل أوراق "بهاء كشك" الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى للمفتى

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده من سنة، يوم 27 يوليو، الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، تحيل الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين لفضيلة المفتى لأخد الرأى الشرعى فى إعدامهم.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.