اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:39 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق يؤكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:05 م
رئيس وزراء العراق يؤكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتصدي لجميع التجاوزات التي تمس أمن البلاد.


وذكر مكتب الكاظمي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، أن الأخير "ترأس اجتماعا لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار؛ لبحث الواقع الأمني ومناقشة الخطط الموضوعة لحماية المحافظة، مشيدا بجهود القوات الأمنية التي ساهمت في تعزيز أمن واستقرار المواطنين؛ لا سيما أن المحافظة قد عانت كثيرا بسبب الحرب ضد الإرهاب؛ لذا فإن إعمارها هو أقوى رد على فلول الإرهاب.


وأكد الكاظمي "دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية، وهي على استعداد لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية في المحافظة بما يحسن أداءها، ويطوّر من قدراتها الأمنية، موجها جميع القيادات الأمنية بضرورة ترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وبذل الجهود للتصدي للتجاوزات والتعامل مع حالات الاستفزاز بهدوء وحكمة، مشددا على منع استغلال الانتماء العشائري والسياسي، وأن يكون الانتماء للعراق فقط.


العراق

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