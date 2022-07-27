رئيس مدينة الأقصر: غياب 122 من العاملين والموظفين أثناء المواعيد الرسمية

وشملت الحملات التي نفذها مسؤولي وأعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري بقيادة عبد الحميد الكيلاني مدير الإدارة، تنفيذ 11 متابعة خلال شهر يوليو الجاري للتأكد من حسن سير العمل والتزام الموظفين بأعمالهم ، مما أسفر عن اكتشاف غياب 122 من العاملين والموظفين أثناء مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر على تحقيق الانضباط الإداري في جميع الإدارات والهيئات بالمدينة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، وإنهاء طلباتهم فى أقل وقت ممكن، وأكد على تطبيق القانون بصرامة على الموظفين الذين يتغيبون دون إذن أو الذين يتركون العمل أثناء المواعيد الرسمية مما يعطل مصالح المواطنين .

فيما تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الهيلتون بمنطقة الكرنك بحي شمال، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي، حملة نظافة موسعة لرفع مخلفات القمامة بحديقة منطقة التلة بجوار محطة تموين السفن بحي شمال، وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 3 طن قمامة، وخلال جولة رئيس مدينة الأقصر، تم التأكيد على كلاً من أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وعبد الحق فتحي نائب رئيس الحي، بالمتابعة المستمرة اليومية لإزالة التراكمات والمخلفات الصلبة أولاً بأول ، ومتابعة سرعة الإنجاز في العمل حسب الجدول الزمني المقرر، لإضفاء المنظر الجمالي اللائق للمدينة.



رئيس مدينة الأقصر يكتشف غياب 122 من العاملين والموظفين (1)



رئيس مدينة الأقصر يكتشف غياب 122 من العاملين والموظفين (2)



رئيس مدينة الأقصر يكتشف غياب 122 من العاملين والموظفين (3)