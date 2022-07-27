رئيس جامعة قناة السويس: بدء الدراسة للعام الجديد 1 أكتوبر المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

عُقد اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبحضور كل من نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

واستهل الدكتور ناصر مندور المجلس بتقديم درع الجامعة للدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تقديراً لمجهوداتها في خدمة الجامعة والبحث العلمي خلال فترة عملها كنائب لرئيس الجامعة متمنياً لها مزيد من النجاح على المستوى الشخصي والعملي.

وأعلن رئيس الجامعة عن تعيين الدكتور سلوى فراج قائماً بعمل عميد كلية التجارة متمنياً لها التوفيق فى المهمة الموكلة إليها وأن تسير على خطى العميد الراحل الدكتور هاني السعيد نحو تطوير كليتها ودعم المنظومة التعليمية والبحثية بها .

وبدأ المجلس حيث قام "مندور" بعرض لأهم الموضوعات التى تمت مناقشتها بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته السبت الماضي برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والتى جاء فيها تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 حيث تبدأ الدراسة 1 أكتوبر القادم على أن يكون 9 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وتبدأ إجازة منتصف العام 28 يناير ليبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير.

وتابع رئيس الجامعة مؤكداً بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التربية، والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، أما كلية التربية الرياضية فستبدأ اختباراتها 31 يوليو، مشيراً إلى الجاهزية التامة لتلك الكليات لعمل الاختبارات، ومشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما طالب " مندور " بسرعة الانتهاء من كافة تجهيزات مكتب التنسيق بالجامعة لبدء أعماله عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، موجههاً بضرورة الانتهاء من تجهيز معامل الحاسب الآلي بمركز تطوير التعليم لمساعدة الطلاب مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

وأفاد رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من إعلان 95% من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 بواقع 37 فرقة دراسية بالنظام الفصلي ، و 20 مستوى بنظام الساعات المعتمدة.

وعلى صعيد أخر أعلن الدكتور ناصر مندور عن فتح باب التقديم الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا بداية من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر.

وعن خطة قوافل الاصحاح البيئي في الفترة القادمة فأكد الدكتور ناصر مندور أنه ضمن مشروع القرن (حياة كريمة) تقوم الجامعة تنفيذ خطة قوافل الإصحاح البيئي للفترة الصيفية والتى تضم 10 قوافل تتوجه الإثنين من كل أسبوع إلى إحدى قرى ومراكز الإسماعيلية وإقليم القناة الأكثر احتياجا، وحل مشكلاتها بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بها كما تتوجه القوافل إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وإلى قرى أبو خليفة، والبياضية، والحجاز، والشهيد خيري، وأم حبيب، والحجاز ، بمحافظة الإسماعيلية، وقرية الشلوفة بمحافظة السويس، فضلا عن القافلة الطبية التي تتوجه بها الجامعة إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية للاهتمام ورعاية ذوي الهمم.