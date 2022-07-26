رئيس جامعة قناة السويس يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناه السويس، اجتماع موسع مع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة متمنياً التوفيق لمدير المركز الدكتور محمد سعد زغلول، مؤكداً أن الجامعة تعقد آمال كبيرة على المركز نحو تطوير مهارات وقدرات جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، مطالباً أعضاء المراكز التى يضمها مركز تنمية الموارد البشرية بإعداد وتقديم مصفوفة تدريبية متميزة تساعد على رفع كفاءة الموارد البشرية بالجامعة لافتاً إلى أن الإستثمار في العناصر البشرية أصبح أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة نحو جمهورية الجديدة أساسها مواطنين أصحاء ذوي مهارات تواكب التقدم الرقمى الذى تشهده بلادنا.

حضر الإجتماع الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتورة سهير أبو عيشة مدير عام الشئون المالية بالجامعة و أمل سالم مدير عام الموارد البشرية بالجامعة.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول أنه فيما يخص مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فهناك بعض الأقترحات الهامه بشأن إعداد لائحة داخلية تتضمن القواعد التنظيمية مع مراجعة آليات إختيار المدربين مع إستحداث منصة للحجز والدفع الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمركز وموقع إلكتروني، مع أضافة خدمات جديدة منها تقديم خدمات إستشارية للمجتمع الخارجي في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية.

و قامت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بتقديم تقرير عن الأداء بالمركز مع عرض بعض المقترحات الخاصه آلية معادلة بعض الدورات التدريبية مع تحديث قاعدة البيانات للمدربين بالمركز ، مؤكدة على ضرورة تفعيل البرامج التدريبية غير المفعلة مع إعداد حقائب تدريبية جديدة ودليل إرشادات لمصفوفة البرامج التدريبية بالمركز.

كما قام الدكتور أمير مهنا مدير مركز تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات بعرض تقريره عن آداء مع رصد التحديات والمعوقات وآليات التطوير.

وعن مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب قدم الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز مقترح تنظيم دورات مدربين TOT للطلاب بالسنة النهائية بالكليات ،بالأضافة إلى تنظيم دورات مجانية في القيادة لأوائل الكليات الأول والثاني على كل كلية .

وعرض الدكتور محمد نادر شلبي مدير مركز تدريب خدمة المجتمع آداء المركز مع رصد التحديات والمعوقات وآليات التطوير .