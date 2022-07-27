حياة كريمة بالمنيا.. الكشف والعلاج مجانا لـ1463 مواطنا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة خلال يومى 25 و26 من يوليو الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1463 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء الكشف على 186 حالة جراحة، و594 حالة أطفال، و272 حالة باطنة، و63 قلب، و125 نساء، و53 أسنان، و170 جلدية، إلى جانب إجراء 123 تحاليل مختلفة وعمل 41 حالة موجات صوتية و11 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ116 مترددًا، و6 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان، فضلا عن تحويل 14 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوى من خلال عقد ندوات تثقيف صحى لـ87 مترددًا، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بـ10 عيادات متنقلة.