تناول الموز يوميا يقى النساء من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة علمية إلى أن تناول موزة فى اليوم يمكن أن يحمى النساء من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، حيث وجدت الدراسة أن الحميات الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، ترتبط بخفض ضغط الدم، خاصة عند النساء اللاتى يتناولن كميات كبيرة من الملح.

وحسب ما ذكره موقع إندبندنت يقول الباحثون إن الاستهلاك المنتظم لأطعمة مثل الموز والأفوكادو والسلمون (الغنية بالبوتاسيوم )، يمكن أن يساعد فى تقليل الآثار السلبية للملح، وبالتالى يكافح أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن النتائج التى توصلوا إليها تشير إلى أن المعدن يساعد فى الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء هن الأكثر استفادة من الرجال.

وقال البروفيسور ليفرت فوغت من المراكز الطبية بجامعة أمستردام بهولندا، الذى قاد الدراسة "من المعروف أن الاستهلاك العالى للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح لكن هذا صعب عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة ويمكن لشركات الأغذية المساعدة من خلال استبدال الملح القياسي ببدائل ملح البوتاسيوم".

وشملت الدراسة 11267 رجلا و13696 امرأة من دراسة Epic-Norfolk. وأكمل المشاركون استبيانا حول عادات نمط الحياة، إلى جانب قياس ضغط الدم، وجمع عينات البول.

وقام الباحثون بتحليل العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم، ووجدوا أن استهلاك البوتاسيوم (بالجرام في اليوم) مرتبط بضغط الدم لدى النساء، ووجدوا أنه مع زيادة تناول المعدن، ينخفض ​​ضغط الدم.

وعندما وقع تحليل الارتباط وفقا لاستهلاك الملح، لوحظت العلاقة بين البوتاسيوم وضغط الدم فقط لدى النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم.

وخلال متابعة متوسطها 19.5 سنة، تم إدخال 13596 شخصا إلى المستشفى أو ماتوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبشكل عام وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 13% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل كمية.

وعندما تم تحليل الرجال والنساء بشكل منفصل كان انخفاض المخاطر 7% و11% على التوالي.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما) بالحاجة إلى 3500 مل من البوتاسيوم يوميا، وينبغي أن يكونوا قادرين على الحصول عليها من نظامهم الغذائي اليومي.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان والأسماك.