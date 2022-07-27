"تموين الأقصر" تحرر محاضر للمخابز المخالفة والمزارعين الممتنعين عن توريد القمح

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى ضبط عدد من المخالفات بالمخابز والمحلات، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه فى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، اليوم الأربعاء الموافق 27 /7 /2022، مما أسفر عن تحرير عدد 7 مخالفات تموينية شملت ضبط 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل المخابز السياحية غير المرخصة، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومخبز مخالف للمواصفات، ومخبز مخالف بالميزان، ومخبز اختراق نظام فى عدد 1500 رغيف.

كما قامت إدارة تموين أرمنت اليوم 27 /7 /2022 بمدينة أرمنت وعزبة أبو دغار، بمتابعة المخابز والأسواق ومحصول الأقماح بناءاً على التعليمات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية، والتى أسفرت عن ضبط 2 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن، أما فى الأسواق ومحصول الأقماح تم ضبط سجاير بوكس أزيد من السعر الرسمي، وضبط 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 2 مخالفة للمزارعين لعدم توريد كميات محصول الأقماح.

وقامت إدارة تموين أرمنت بتشديد الرقابة علي الأسواق وبالأخص متابعة محاصيل الأقماح، حيث أسفرت بالنسبة لمحاصيل الأقماح عن ضبط عدد 4 مخالفات للمزارعين الذين لم يقوموا بتوريد محصولهم، وفى الأسواق تم ضبط 200 كيس معكرونة زنة الكيس 400 جرام بدون فواتير، وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.