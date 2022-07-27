تعرف على الحساسية الغذائية وبدائل الأطعمة المسببة لها

كتبت إيناس البنا

تؤثر الحساسية الغذائية على الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، وفي معظم الأوقات لا يدركون حتى ما هو الطعام الذي يناسبهم.

وفقا لتقرير موقع " healthy" فإن أعراض حساسية الطعام هي الأكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار، ومع ذلك، فنحن لا نهتم بها كثيرًا، ولكن يمكن أيضًا أن تتطور الحساسية في أي عمر ومع الطعام الذي كنت تتناوله لفترة طويلة.

ما علامات الحساسية تجاه الطعام؟

تحدث حساسية الطعام عادةً عندما يقاوم الجهاز المناعي مادة غذائية معتقدًا أنها تشكل خطرًا وتؤدى إلى استجابة وقائية، معظم أنواع الحساسية وراثية، ومع ذلك، ليس من الضرورى أن يكون لدى الوالدين والأطفال نفس النفور من الأطعمة.

هناك العديد من علامات وأعراض حساسية الطعام، والتى تشمل:

السعال الشديد

عيون دامعة

حكة فى جميع أنحاء الجسم

الدمامل والتشقق الصغيرة

التقيؤ

صداع

قشعريرة

ضيق التنفس

تعد الحساسية المفرطة من أكثر ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه الطعام والتى يمكن أن تهدد الحياة، ويمكن أن تؤثر على التنفس أو انخفاض ضغط الدم.

أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية

البيض

اللبن

الفول السودانى

الجوز

السمك

فول الصويا

يمكن أن تحدث العديد من أنواع الحساسية المتعلقة بالأغذية فى غضون ساعة أو ساعتين من تناول الطعام، وتشمل التفاعلات الأخرى، خاصة عند الأطفال الصغار، أعراض الأكزيما وردود فعل جلدية أخرى.

بدائل الأطعمة المسببة للحساسية

جوز الهند أو حليب اللوز أو الصويا لمنتجات الألبان

اللوز أو الشوفان بدلًا من الفول السودانى

دقيق جوز الهند أو دقيق اللوز أو دقيق الشوفان بدلاً من دقيق القمح

زيت بذور الكتان بدلا من السمك

خل التفاح للحمضيات