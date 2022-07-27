تجديد حبس المتهمين بقتل مزارع بالشرقية لرفضهما زواجه من إحدى فتيات العائلة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الحسينية، تجديد حبس حارس بمزرعة وفلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل مزارع إثر حدوث مشاجرة بينه وبينهما لرفضهما زواجه من إحدى فتيات العائلة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية،إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" محمد أ م ح " 30 عاما فلاح، مقيم قرية سماكين الشرق مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى بعد يومين متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة يوم الأربعاء الماضى بين المجنى عليه أقارب فتاة كان المجنى عليه قد تقدم للزواج منه وتم رفضه من قبل أفراد عائلتها، وجدد طلبه مرة ثانية فحدثت بينه وبين 2 من أقارب الفتاة مشاجرة تعديا خلالها عليها بالضرب المبرح بالة خشبية، محدثين إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تم القبض على المتهمين من قبل ضباط مباحث الحسينية،وهما" محمد ن ال ن" 30 عاما فلاح و" محمود ن س س" 28 عاما حارس مزرعة

تم تحرير المحضر رقم 12654 جنح مركز شرطة الحسينية لعام 2022، وإحالته للنيابة العامة بالحسينية التى تولت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهما تهمة القتل العمد.