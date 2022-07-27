بيع سترة "رحلة القمر" فى مهمة أبولو 11 التاريخية مقابل 2.8 مليون دولار

كتب محمد جمال

قالت دار "سوذبيز" للمزادات إن سترة رائد الفضاء باز ألدرين التى ارتداها في مهمة أبولو 11 التاريخية إلى القمر في عام 1969، بيعت بنحو 2.8 مليون دولار في نيويورك، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وتحمل السترة من الأمام شعارى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ومهمة أبولو 11، تحت اسم ألدرين.

كما يوجد علم الولايات المتحدة على الكتف الأيسر للسترة المصنوعة من قماش مقاوم للحريق تم إدخاله فى تصنيع سترات ناسا الفضائية بعد وفاة ثلاثة رواد في مهمة أبولو 1 نتيجة حريق شب على متن مركبتهم خلال اختبار على الأرض في عام 1967.

وبعد السترة، جاء ملخص خطة مهمة أبولو 11 كثانى أغلى شيء يباع في المزاد يوم الثلاثاء، إذ تم بيعه مقابل 819 ألف دولار متجاوزا التوقعات التي تراوحت بين 100 و150 ألف دولار، وفقما ذكرت "رويترز".

وكان نيل أرمسترونج وألدرين أول من سارا من البشر على سطح القمر، علما أن ألدرين (92 عاما) هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من طاقم المهمة المكون من ثلاثة أفراد.