وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حوالي 134 ألف مسافر اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم أو إلغائها تماما بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسية لشركة "لوفتهانزا" في مدينتي "فرانكفورت" و"ميونيخ" هي الأكثر تضررا إلا أنه تم إلغاء الرحلات الجوية أيضا في كل من "دوسلدورف" و"هامبورج" و"برلين" و"بريمن" و"هانوفر" و"شتوتجارت" و"كولونيا".

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الإضراب بدأ في تمام الساعة 3.45 صباحا بالتوقيت المحلي لألمانيا ومن المقرر أن ينتهي في وقت مبكر من يوم غد الخميس.

وكانت نقابة عمال الخدمات "فيردي" قد أعلنت الاثنين، عن الإضراب في إطار سعيها لزيادة الضغط على شركة "لوفتهانزا" في المفاوضات بشأن رواتب حوالي 20 ألف موظف في الشركات التابعة للخدمات اللوجستية والفنية والشحن التابعة لشركة الطيران.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 9.5 في المائة هذا العام، وتقول إن العرض المقدم من شركة "لوفتهانزا" في وقت سابق من هذا الشهر والذي قد يتضمن صفقة لمدة 18 شهرا لا يفي بمتطلباتها.

ويأتي الإضراب في وقت تشهد فيه المطارات في ألمانيا وعبر أوروبا بالفعل اضطرابا وطوابير طويلة لإجراء الفحوصات الأمنية بسبب نقص الموظفين والطلب المتزايد على السفر.

يشار إلى أنه مع ارتفاع معدلات التضخم، أدت الإضرابات لزيادة الرواتب من قبل أطقم المطارات في فرنسا وطياري الخطوط الجوية الاسكندنافية في السويد والنرويج والدنمارك إلى تعميق الفوضى للمسافرين الذين واجهوا عمليات إلغاء في اللحظة الأخيرة أو تأخيرات طويلة أو فقدان أمتعة أو فترات انتظار طويلة للحقائب في المطارات عبر أوروبا.