اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:50 م
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب مشنوقا بالمرج

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:54 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب مشنوقا بالمرج الطب الشرعى _أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج اليوم، بسرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل مسكنه، وطلبت أيضا تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المرج بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور علي شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، و يرتدي كامل ملابسه، مشنوقا داخل مسكنه.

 

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي علىيه، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.


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