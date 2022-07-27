المشدد 5 سنوات لعاطل و15 لآخر لسرقتهما هاتف فتاة تحت تهديد السلاح بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا للأول، و15 سنة مشدد غيابيا للثانى، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لإدانتهما فى القضية رقم 1098 لسنة 2022،جنايات قسم شرطة ثانى الزقازيق، سرقة هاتف محمول فتاة تحت التهديد.



صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين،ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.



تعود أحداث القضية،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من" رشا ع ع " مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، أثناء تواجدها رفقة شقيقها " محمود " 36 عاما و سيرهما بالشارع فوجئت بقيام شخصين بإشهار سلاح أبيض "مطواة" و"سنجة" فى وجههما وهددوهما بإستخدامها مما بث الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف المحمول خصتها كرها عنها ولاذا بالفرار،



وتبين من التحريات التى قام بها التى قام بها النقيب أحمد مهيب، معاون مباحث القسم، صحة الواقعة وقيام "محمد ح ع" و" عبد الله أ ع" بارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم الأول وتم ضبط الهاتف المحمول، وتم إحالته محبوسا والمتهم الثانى إحالته هاربا من قبل نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إلى محكمة جنايات الزقازيق،التى أصدرت حكمها المتقدم.













