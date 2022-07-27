اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تطيب رفات الشهيد الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط وطموه

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:09 م
الكنيسة تطيب رفات الشهيد الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط وطموه تطييب الرفات
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل دير الشهيد الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، مساء أمس، بعشية عيد الشهيد شفيع الدير، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وصلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط صلوات العشية بكنيسة الدير، وفى ختام العشية طيّب رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.  

واحتفل أيضا دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بقرية منى الأمير فى مدينة الحوامدية التابعة لإيبارشية طموه، مساء أمس، بعشية عيد الشهيد شفيع الدير، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وصلى الأنبا صموئيل أسقف طموه صلوات العشية بكنيسة الدير، وفى ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

295791840_357780596544272_2125551971247916850_n
جانب من تطييب الرفات 

 

تطيب رفات الأمير تادرس
تطيب رفات الأمير تادرس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رفات الامير تادرس الشطبى

منفلوط

طموه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة