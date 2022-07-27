الكلية الإكليريكية بدير المحرق تستعد للاحتفال بمرور 50 سنة على افتتاحها

كتب: محمد الأحمدى

تستعد الكلية الإكليريكية في دير المحرق بأسيوط بالاحتفال بمرور 50 عاما على إفتتاحها، وذلك بحضور الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتعتبر الكلية الإكليريكية كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط ، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

وكانت الكلية أعلنت عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 على أن يبدأ تقديم طلبات الالتحاق اعتبارًا من أول يوليو المقبل وحتى منتصف شهر أغسطس.

وأعلنت الكلية، أن من أهم شروط القبول، الحصول على مؤهل جامعى، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، مع تذكية الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التى ينتمى إليها المتقدم للالتحاق للكلية.

وذكرت الكلية فى بيان لها أن الأوراق المطلوبة تتمثل فى أصل التزكية وأصل شهادة الميلاد وأصل المؤهل الجامعى وصورة البطاقة الشخصية و 4 صور شخصية وصحيفة أحوال جنائية حديثة وتحليل CBC والإطلاع على شهادة التجنيد والحصول على صورة منها.