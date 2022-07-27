الطب الشرعى يستقبل معاونى النيابة الإدارية دفعة 2016 لتوقيع الكشف عليهم

كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

استقبلت اليوم مصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة معاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2016، وذلك لتوقيع الكشف الطبي اللازم عليهم قبل أدائهم اليمين القانونية لبدء استلام عملهم بالهيئة.

وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:

- الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى.

- بطاقة دفع إلكترونى يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبى بمصلحة الطب الشرعي.

- ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

- لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبى المشار إليه.