الصواعق تقتل 20 شخصًا خلال 24 ساعة فى الهند

كتب: إيهاب محمد

تسبب البرق في مقتل 20 شخصًا خلال 24 ساعة فقط في ثماني مناطق في الهند، حيث تعرضت ولاية بيهار لعواصف رعدية ومن المتوقع حدوث المزيد في الأجزاء الشمالية من الولاية اليوم وغدا، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

وطالب رئيس بلدية بيهار، نيتيش كومار، من السكان اتباع نصائح سلطات إدارة الكوارث، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة.

يلقى المئات من الأشخاص مصرعهم كل عام في عواصف رعدية في بداية موسم الرياح الموسمية، وكان قد قُتل ما يقرب من 3000 شخص بصاعقة في عام 2019.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه في العام السابق ، سجلت ولاية أندرا براديش الجنوبية 36749 صاعقة صاعقة في 13 ساعة فقط .



البرق فى سماء الهند



برق

أعلن السيد كومار أنه سيتم منح 400 ألف روبية (4154 جنيهًا إسترلينيًا) كتعويض لأسر أولئك الذين لقوا حتفهم، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا.

كما أمر مسؤولي الدولة بتركيب مانعات الصواعق - التي تمنع البرق من ضرب شيء ما وتحويل الكهرباء بدلاً من ذلك إلى الأرض حيث تتشتت دون ضرر.

تتزايد ضربات الصواعق بشكل كبير في الهند وقد سجلت الدولة أكثر من 18 مليونًا منها بين أبريل 2020 ومارس 2021، وفقًا لمجلس تعزيز أنظمة المراقبة المرنة للمناخ.