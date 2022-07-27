اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:22 ص
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق اندلع بسيارة مواد بترولية بالشرقية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:45 ص
السيطرة على حريق اندلع بسيارة مواد بترولية بالشرقية حريق
الشرقية فتحية الديب

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 تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بسيارة مواد بترولية على قرب 50 مترا من محطة بميدان ابوسمران دائرة قسم شرطة بلبيس. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة باشتعال النيران بسيارة على بعد 50 مترا من محطة وقود بترولية، بمنطقة ميدان ابو سمران بمدينة بلبيس.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية ب 4 سيارات إطفاء، وتبين من الفحص والمعاينة اشتعال النيران بسيارة مواد بترولية بالقرب من المحطة.
 
تمكنت قوات الحماية من إخماد الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة،  ورفع اثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجارى ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.
 
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الشرقية

محافظة الشرقية

ميدان ابو سمران

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