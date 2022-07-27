السجن 15 عاما لـ3 متهمين لحيازتهم 400 طربة حشيش فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين محمد والمستشار عبد العاطى مسعود شعله وسكرتير الجنايات محمد عثمان بالسجن 15 عاما لكل من " م.ع.ج " و " م.إ.ش" و " م.ر ال" غرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في المخدرات.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 499 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من " م.ع.ج " مبيض محارة و " م.إ.ش" عامل و " م.ر ال" سائق بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما خلال استخدامهم سيارة وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي والمتهم الثالث على مبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين بلاستيكيين أحدهما يحوي 200 طربة حشيش والاخرين عدد 198 طرب لذات المخدر بمواجهتهما أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
السجن 15 عاما لـ3 متهمين لحيازتهم 400 طربة حشيش فى الإسكندريةالأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 م
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين محمد والمستشار عبد العاطى مسعود شعله وسكرتير الجنايات محمد عثمان بالسجن 15 عاما لكل من " م.ع.ج " و " م.إ.ش" و " م.ر ال" غرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في المخدرات.
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