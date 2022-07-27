وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ولاية سليانة شهدت حريقين بكل من جبل البياضة منطقة برقو والذي اندلع أول أمس وماتزال الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق نهائيا حيث تجاوزت نسبة السيطرة 90 %، حيث تم تسخير 7 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنات إطفاء تابعة للغابات فضلا عن معدات ثقيلة تابعة لمصالح التجهيز وبدعم جوي من جيش الطيران الذي سخر طائرة عسكرية تولت القيام بطلعات جوية للإطفاء وتم السيطرة عليها .. مشيرة إلى انه تم العثور على آثار مادّة البنزين وتمّ فتح محضر بحث في الغرض.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حريقا، خلال يومين، بالغابات شملت 8 ولايات وهي ولايات سليانة وباجة والقيروان وجندوبة والكاف وبنزرت وزغوان ونابل.