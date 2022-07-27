اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الجنايات تقضى ببراءة عامل من تهمة التعدى على سيدة فى التجمع الخامس

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:39 م
الجنايات تقضى ببراءة عامل من تهمة التعدى على سيدة فى التجمع الخامس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ببراءة عامل، لاتهامه بالاعتداء على سيدة داخل أتوبيس "مينى باص" فى التجمع الخامس.
 
 
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام تعدى على المجني عليها بأن لامسها داخل أوتوبيس "مينى باص" في منطقة التجمع الخامس.
 
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم التجمع الخامس، بلاغاً من سيدة يفيد بوجود شاب قام بالاعتداء عليها أثناء استقلالها أوتوبيس "ميني باص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المحكمة.

تحرش

تعدى على فتاه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

التعدى على سيدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة