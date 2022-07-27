الجنايات تقضى ببراءة عامل من تهمة التعدى على سيدة فى التجمع الخامس

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ببراءة عامل، لاتهامه بالاعتداء على سيدة داخل أتوبيس "مينى باص" فى التجمع الخامس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام تعدى على المجني عليها بأن لامسها داخل أوتوبيس "مينى باص" في منطقة التجمع الخامس.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم التجمع الخامس، بلاغاً من سيدة يفيد بوجود شاب قام بالاعتداء عليها أثناء استقلالها أوتوبيس "ميني باص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المحكمة.