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التموين: استمرار طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:00 ص
التموين: استمرار طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين أطباق بيض - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  في  طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وتطرح وزارة التموين البيض بسعر 65 جنيها للطبق الواحد، كذلك تقوم بتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة للمواطنين بشكل مستمر.
 
ومن جهة أخرى، يستمر موقع "دعم مصر" في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، وكذلك يتم التسجيل على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجاري، للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.
 
 
 

التموين

البيض بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار البيض بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار البيض



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