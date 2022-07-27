وقالت تشيرنوخوفا - في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو براغ الدولى الأربعاء، إنه "يتعين الآن الحصول على موافقة البرلمان التشيكي على هذه الخطوة والتي سيتم بمقتضاها إرسال 1200 جندي إلى الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسى "ناتو".

وأوضحت أن ذلك لا يشمل نشر جنود في بعثات تدريب تابعة للاتحاد الأوروبى فى مالى والعراق، حيث يتم مناقشة ذلك في الاتحاد الأوروبي.