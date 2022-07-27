التربية الرياضية جامعة المنصورة تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

فريق المحافظات

بدأت كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، استقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022/2023 ، حيث فتحت الكلية أبوابها أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وذلك بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، والذي تستمر أعمال التسجيل عليه حتى 6 أغسطس المقبل.

وأكد الدكتور إيهاب حامد البراوي، وكيل الكلية، أن المجلس برئاسة الدكتور أحمد عبدالعظيم، عميد الكلية، حددت اختبارات البنين في أيام الأحد، والإثنين، والخميس، أما البنات في أيام السبت، والإثنين، والأربعاء، بقوة 200 طالب و150 طالبة في اليوم.

وأضاف أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة تقسم إلى 3 أيام، اليوم الأول يتم خلاله تسجيل الأسماء ودفع الرسوم بالفيزا، وإجراء كشف طبي مبدئي، واختبار الطول والوزن، واختبار القوام.

وفي يوم الاختبارات الثاني، يتم عقد اختبار معرفي مدته ساعة، ويضم 45 سؤالًا نظريًا لقياس المعلومات الرياضية لدى الطالب ، وفي اليوم الثالث والأخير، يتم عقد عدة اختبارات وهي المرونة، والوثب من الثبات، والشد على العقلة، والرشاقة، والمهارة الرياضية، وعدو 100 متر، وجري 800 متر.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت مجموعة من الإرشادات العامة بشأن اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك للحاصلين على الثانوية العامة 2022، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات واتباعها بدقة.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه ممنوع منعا باتا حضور اختبارات القدرات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا، أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

وأكدت وزارة التعليم العالي، على ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول، لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات، وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وشددت الوزارة على الحضور قبل الموعد المحدد للاختبار بساعة كاملة على الأقل، وأن الطالب يعرف نتيحة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.