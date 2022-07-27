اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة واردات الكهرباء من أوكرانيا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:00 ص
الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة واردات الكهرباء من أوكرانيا رئيسة المفوضية الأوروبية
كتب : أحمد علوى

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قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، إن ممثلي الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء سيلتقون هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن مضاعفة الإمدادات من أوكرانيا.

وذكرت سيمسون في مؤتمر صحفي، أن "الحجم الحالي لإمدادات الكهرباء عبر الحدود (من أوكرانيا) عند مستوى 100 ميجاوات، وسيجتمع ممثلو الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن مضاعفة هذا الحجم".

وأوضحت المفوضة الأوروبية، أن مثل هذا القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فور الاتفاق.

وأضافت سيمسون، أن الزيادة في إمدادات الكهرباء ستسمح لأوكرانيا بتلقي إيرادات إضافية لتعويض عواقب الصراع، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ستوفر كهرباء إضافية بأسعار معقولة في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل خاص.

كما أشار المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني في وقت سابق، فإن أسعار "الوقود الأزرق" في أوروبا في نهاية يونيو كانت أعلى بست مرات من العام الماضي، وبحسبه، في نهاية الشهر الماضي، تم تداول الغاز عند مستوى 140 يورو لكل ميجاواط/ساعة.


الاتحاد الاوروبى

المفوضية الاوروبية

اوكرانيا

الشبكة الاوروبية لمشغلى الكهرباء



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