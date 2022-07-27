الاتحاد الأوروبى يرسل مساعدات لمكافحة الحرائق على الحدود التشيكية الألمانية

كتبت: هناء أبو العز

أرسل الاتحاد الأوروبى طائرتين إطفاء وطائرتين مروحيتين على وجه السرعة إلى تشيكيا، حيث اشتعلت حرائق غابات كبيرة في شمال البلاد، وعقب طلب أمس للمساعدة، تقوم كل من بولندا وسلوفاكيا بتشغيل مروحية واحدة في البلاد، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتعبئة طائرتين لمكافحة الحرائق من أسطول الإنقاذ الأوروبي المتمركز في إيطاليا، وسيعملون في التشيك اعتبارًا من اليوم.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: "نواجه حرائق غابات شديدة هذا الصيف - نشطة عبر البحر الأبيض المتوسط وفي وسط قارتنا، ولمكافحة الحرائق التي تجتاح حديقة وطنية في شمال التشيك المتاخمة لألمانيا، يقف اتحادنا في تضامن كامل لمواجهة الحرائق المدمرة. لقد وصلت بالفعل المساعدة من بولندا وسلوفاكيا ، وكذلك طائرتا مكافحة الحرائق التابعة للاتحاد الأوروبي من إيطاليا والتي تشكل جزءًا من أسطول الإنقاذ. أشكر كل من شارك في ضمان هذا الحشد السريع للدعم".

ويقف مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع كل من السلطات التشيكية والألمانية لدعم تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في المنطقة، وقد أرسل مسؤول اتصال إلى براج لدعم المساعدة القادمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك ، قامت ألمانيا بتنشيط القمر الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس لجمع البيانات الحيوية لأول المستجيبين في المناطق المحروقة.

ويضمن الاتحاد الأوروبي اتباع نهج منسق لمنع حرائق الغابات والتأهب لها والاستجابة لها، عندما يطغى حجم حرائق الغابات على قدرات الاستجابة لبلد ما، فيمكنه طلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي .

وبمجرد تفعيله، يقوم مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل المساعدة التي توفرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول مشاركة إضافية، وإذا احتاجت حالة الطوارئ إلى مزيد من المساعدة ، تقوم المفوضية بتنشيط أسطول مكافحة الحرائق الخاص بوحدة الإنقاذ لمواجهة الكوارث في أوروبا.

وتكمل خدمة خرائط كوبرنيكوس الفضائية في حالات الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي العمليات بمعلومات مفصلة من الفضاء.