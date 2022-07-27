"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعيد تعيين بياتا جافورسيك كبيرة الاقتصاديين

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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) إعادة تعيين بياتا جافورسيك في منصبها الحالي كبيرة اقتصاديين لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.



وستشغل جافورسيك المنصب لمدة ثلاثة أعوام أخرى، حيث كانت انضمت الاقتصادية البولندية لأول مرة إلى البنك في سبتمبر 2019 من جامعة أكسفورد.



وبصفتها رئيسة الخبراء الاقتصاديين وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، قادت جافورسيك نهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقضايا الاقتصاد الكلي الحرجة ولعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل استجابته عبر مناطقه لكل من جائحة فيروس كورونا والحرب على أوكرانيا.



وأشرفت البروفيسورة جافورسيك أيضًا على نشر طبعات تقرير "الانتقال الرائد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ومن بينها "حوكمة أفضل- أعمال أفضل" (2019/20)، و"الدولة تتراجع" (2020/21) و"ترقية النظام: تحقيق المعلومات الرقمية أرباحا" "(2021/22)، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المنتظمة والعديد من أوراق العمل.



وتلقي جافورسيك المحاضرات وتظهر بانتظام في وسائل الإعلام الدولية وفي البودكاست الخاص بالبنك.



وقالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "لم تكن الرؤى والتحليلات والتوقعات الاقتصادية عالية الجودة التي قدمتها بياتا وزملاؤها أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجميع شركائنا. سنعتمد على خبرتها لمساعدتنا على اجتياز ما يحتمل أن يكون فترة مضطربة قادمة في جميع مناطقنا ".



وقالت جافورسيك: "إن تفويض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الانتقال "الموجه نحو السوق" يلهم الناس في جميع أنحاء مناطقنا. تسعدني إتاحة الفرصة لمواصلة المساهمة في هذه المهمة".