اليوم السابع
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بدلة سوداء وقميص أبيض..

اعرف ضوابط ومواعيد مراسم حلف اليمين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد

الأربعاء، 27 يوليه 2022 09:00 ص
اعرف ضوابط ومواعيد مراسم حلف اليمين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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قررت النيابة الادارية، أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، من دفعتي 2015- 2016, يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 بمقر وزارة العدل بلاظوغلي.
 
كانت صدرت القرارات الجمهورية أرقام "319/2022" ، بتعيين عدد 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم (320 / 2022) والخاص بتعيين عدد 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وسيتم حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296 / 2022) التواجد بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
 
ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022) التواجد في مقر الوزارة في الساعة الثانية ظهرًا.
 
ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.
 
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.

النيابة الادارية

حلف اليمين القانونية

معاوني النيابة الإدارية الجدد

وزارة العدل



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